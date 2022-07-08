Проблемы с щитовидной железой могут вызвать старческое слабоумие

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Проблемы с щитовидной железой могут вызвать старческое слабоумиеВозможно, подобные открытия помогут когда-нибудь победить эту болезнь
Группа учёных из нескольких стран мира обнаружила, что щитовидная железа играет не последнюю роль в развитии слабоумия в старости.
Специалисты провели ряд исследований, которые показали, что пожилые люди с недостаточной активностью данного органа на 80% более подвержены риску столкнуться с нейродегенеративным заболеванием.
Так, например, учёные выяснили, что 68 человек с деменцией ранее болели гипотиреозом, то есть их щитовидная железа не вырабатывала достаточное количество гормонов. Для сравнения, среди участников без нейродегенеративного заболевания таких оказалось только 34.
На основе этой и ряда иных факторов, влияющих на возникновение деменции, исследователи пришли к выводу, что проблемы с щитовидной железой повышают шансы обнаружить деменцию на 80%.
Эксперты надеются, что их открытие поможет в дальнейшей борьбе со старческим слабоумием.