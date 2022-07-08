Проблемы с щитовидной железой могут вызвать старческое слабоумие

Специалисты провели ряд исследований, которые показали, что пожилые люди с недостаточной активностью данного органа на 80% более подвержены риску столкнуться с нейродегенеративным заболеванием.

Так, например, учёные выяснили, что 68 человек с деменцией ранее болели гипотиреозом, то есть их щитовидная железа не вырабатывала достаточное количество гормонов. Для сравнения, среди участников без нейродегенеративного заболевания таких оказалось только 34.

На основе этой и ряда иных факторов, влияющих на возникновение деменции, исследователи пришли к выводу, что проблемы с щитовидной железой повышают шансы обнаружить деменцию на 80%.

Эксперты надеются, что их открытие поможет в дальнейшей борьбе со старческим слабоумием.