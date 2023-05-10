Проблемы со зрением? Кофе и чай оказались способны улучшить здоровье сетчатки глаза

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показывает, что их употребление может положительно влиять на здоровье задней сетчатки глаза – части, отвечающей за остроту центрального зрения.

Ученые опросили свыше 35 тыс человек о количестве чашек кофе и чая, которые они потребляли ежедневно в течение последнего года. Участники были разделены на четыре группы в зависимости от количества выпиваемых чашек в день – от нуля до более четырёх.

Затем специалисты измерили толщину слоя нервных волокон сетчатки жёлтого пятна с помощью неинвазивного метода визуализации.

После учёта таких показателей, как возраст, пол, семейный доход, курение и т.д, учёные обнаружили, что у любителей кофе значительно увеличена толщина слоя нервных волокон сетчатки жёлтого пятна. Особенно заметно это было у тех, кто потреблял две-три чашки кофе в день.

У тех же, кто пил чай, также наблюдалось улучшение здоровья сетчатки глаза: люди, выпивавшие более четырёх чашек в день, имели более толстое жёлтое пятно.