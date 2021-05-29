Пробуждение на час раньше обычного снижает риск депрессии

Научную работу проводили ученые из Университета Колорадо в Боулдере и Брод-Института Массачусетского технологического института и Гарварда, а привлекли для этого порядка 840 000 человек. Результаты исследования стали одними из самых сильных доказательств того, что склонность человека спать в определенное время влияет на вероятность развития депрессии.

“Если кто-то, кто обычно ложится спать в час ночи, вместо этого ложится спать в полночь и спит одинаковой продолжительностью, он может сократить свой риск на 23%; если он ложится спать в 23:00, он может сократить его примерно на 40%”, — поделились исследователи.