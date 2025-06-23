Процессоры AMD Zen 6 получат более 6 ГГц «из коробки»

По словам инсайдера, процессоры следующего поколения будут способны достигать частот значительно выше 6 ГГц без ручного разгона. Причём, речь идёт не о скромных 6,1–6,2 ГГц, а о действительно «впечатляющих значениях», хотя точные цифры пока не раскрываются.

Ожидается, что новые чипы получат до 32 физических ядер и будут противостоять процессорам Intel Nova Lake-S с конфигурациями до 52 ядер.

Несмотря на очевидное преимущество конкурента в многопоточности, AMD намерена компенсировать отставание за счёт агрессивного повышения тактовых частот и оптимизации архитектуры.

Если слух подтвердится, Zen 6 станет первым поколением массовых x86-процессоров, способным стабильно преодолевать 6 ГГц без оверклокинга. Релиз ожидается в 2026 году.