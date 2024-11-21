«Процессоры будущего» с техпроцессом 2-нм выпустят уже в 2025 году

Согласно заявлению компании, техпроцесс N2 станет самым передовым в отрасли, предлагая беспрецедентную плотность размещения транзисторов и энергоэффективность.

TSMC сообщает, что ключевые клиенты, включая Apple, Intel и NVIDIA, уже приступили к тестированию своих продуктов на базе нового стандарта.

Ожидается, что первые чипы по 2-нм техпроцессу появятся в устройствах Apple, включая процессоры M5 для Mac и iPad, а также чипы для будущего iPhone 18.

Intel планирует использовать новую технологию для своих процессоров Nova Lake, а NVIDIA — для ИИ-решений следующего поколения.

TSMC прогнозирует, что 2-нм техпроцесс превзойдёт по популярности 3-нм и 5-нм технологии, которые сейчас являются основными источниками дохода компании.