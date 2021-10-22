Прочнее стали и керамики: учёные создали новый вид древесины

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Прочнее стали и керамики: учёные создали новый вид древесиныУдивительное рядом
Группа инженеров из США представила свою новую разработку — метод обработки дерева, после которой материал получает необычные характеристики и свойства.
Если быть точнее, то обработанная особым способом древесина становится прочнее таких материалов как сталь и керамика.
Это стало возможным благодаря отделению лигнина от древесной плиты, в результате чего получается особое вещество. После того, как из него сделали нож, покрыв минеральным маслом, закалив и заточив, получившийся инструмент оказался «острее обычного ножа из стали в три раза».
По словам автором открытия, их разработка может найти применение во многих сферах. Например, в производстве гвоздей, режущих инструментов и т.д. При этом в качестве основных достоинств подобной древесины создатели называют экологичность и экономическую выгоду.
Источник: CNET