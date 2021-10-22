Прочнее стали и керамики: учёные создали новый вид древесины

Если быть точнее, то обработанная особым способом древесина становится прочнее таких материалов как сталь и керамика.

Это стало возможным благодаря отделению лигнина от древесной плиты, в результате чего получается особое вещество. После того, как из него сделали нож, покрыв минеральным маслом, закалив и заточив, получившийся инструмент оказался «острее обычного ножа из стали в три раза».