Наука и технологии
05:46, 17 февраля 2023
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Продать по цене на ценнике: российская сеть супермаркетов официально перешла на новое правило

Этот подход стоит взять на вооружение многим российским сетям

Торговая сеть «Командор» объявила об успешной реализации проекта, направленного на повышение качества обслуживания покупателей в своих магазинах.

Продать по цене на ценнике: российская сеть супермаркетов официально перешла на новое правило

Фото: WSJ

Речь идёт о правиле, в рамках которого если покупатель считает ценник товара не соответствующим его стоимости, то кассир может на месте продать ему товар по цене, указанной на ценнике.

По словам представителей компании, нововведение заметно сократило количество конфликтов между покупателями и сотрудниками магазинов.

Кроме того, была введена новая услуга, позволяющая покупателям оформить компенсацию за некачественный товар дистанционно, через программу лояльности «Копилка».

По словам Раисы Линник, руководителя отдела качества торговой сети, они постоянно ищут новые решения для повышения уровня обслуживания в своих магазинах. Внедрённые инструменты направлены на повышение скорости оформления заказа, ускорение обработки возвратов покупателей и сокращение очередей, чтобы сделать покупки более комфортными для покупателей.

Источник:Retail.ru
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