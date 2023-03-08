Продавцы вейпов на Wildberries пожаловались на высокие штрафы, введённые магазином

Продавцы утверждают, что Wildberries ввёл все штрафные санкции в одностороннем порядке и без предупреждения об изменениях в договоре оферты. В свою очередь, Wildberries заявил, что заранее предупредил продавцов о запрете реализуемых ими товаров.

Продавцы же считают запрет необоснованным, так как всю никотиносодержащую продукцию они сняли с продажи, но из-за технических особенностей Wildberries многие позиции остаются в «Корзине», в силу чего система определяет их наличие.

Теперь продавцы хотят добиться от Wildberries отмены всех необоснованных, по их мнению, штрафов. Продавцы также подали заявления в полицию, чтобы оспорить штрафы.