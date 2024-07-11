Продавцы Wildberries смогут размещать рекламу на билбордах

Осенью продавцы Wildberries получат доступ к новым цифровым рекламным возможностям Russ через свои личные кабинеты. Согласно информации от представителей компаний, это позволит продавцам размещать наружную рекламу, используя средства с баланса своих личных кабинетов. Система маркетплейса автоматически определит категорию товаров продавца и предложит подходящие макеты для эффективного размещения. На старте доступны два типа рекламных форматов: цифровые билборды и цифровые сити-форматы размером 120×180 см.

Информация о слиянии оператора наружной рекламы Russ с маркетплейсом Wildberries стала известна в июне, а в июле компании зарегистрировали совместное предприятие ООО РВБ. По долевому участию, Wildberries владеет 65% этой компании, а ООО «Стинн», являющееся бенефициаром 99% ООО «Русс Аутдор», владеет оставшихся 35%. Исполнительным директором ООО РВБ назначен гендиректор Russ Роберт Мирзоян.

ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО «Стинн», а 1% принадлежит АО «Олимп». Эта группа включает в себя компанию «Специалист» (nebo.digital), которая занимается размещением рекламы в московском метро, а также «Метроном», управляющую рекламными возможностями в метро Санкт-Петербурга. В 2023 году Russ также приобрела компании Gallery и ГК «Постер».