Продавец М.Видео сломал покупателю челюсть и угрожал ножом после вопроса о компьютерной мышке

В Набережных Челнах произошёл громкий конфликт между продавцом-консультантом М.Видео и покупателем, который может вылиться в три года тюрьмы для продавца.

По сообщению местного ресурса Chelny-biz.ru, покупатель выбирал компьютерную мышь и обратился за помощью к продавцу консультанту, спросив, зачем на устройстве дополнительная кнопка.

Продавец не смог ответить и разгорелся конфликт, в процессе которого продавец предложил покупателю «выйти поговорить» на улицу. На улице произошла драка, которая попала на видео камер, установленных на входе в торговый центр. По версии пострадавшего, продавец угрожал ему ножом, что вынудило пострадавшего сбежать к машине. По словам адвоката, пострадавший сейчас в больнице скорой помощи залечивает сломанную в двух местах челюсть. Консультант может получить до трех лет тюрьмы.

Пресс-служба М.Видео сообщила следующее: «Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вне магазина, во вне рабочее время, в настоящий момент идёт расследование правоохранительных органов, мы дождёмся его результатов и по итогам примем меры».