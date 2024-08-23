Продавец на eBay остался еще и должен после продажи товара из-за комиссии сервиса

Продавец выставил на продажу предмет за $0.99, но из-за комиссии eBay в размере $1.02 он фактически потерял $0.03.

Покупатель заплатил общую сумму $5.40, включающую стоимость товара, доставку и налоги. Ранее eBay учитывала комиссию в стоимости доставки, но недавно прекратила это делать, что привело к подобным случаям на недорогих товарах.