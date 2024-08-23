Продавец на eBay остался еще и должен после продажи товара из-за комиссии сервиса

Опубликовано 23 августа 2024, 07:41
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Продавец на eBay остался еще и должен после продажи товара из-за комиссии сервисаИ смешно, и грустно
Недавно один из пользователей eBay столкнулся с неприятной ситуацией, когда после продажи товара он остался должен платформе, несмотря на то, что товар был продан.
Продавец выставил на продажу предмет за $0.99, но из-за комиссии eBay в размере $1.02 он фактически потерял $0.03.
Покупатель заплатил общую сумму $5.40, включающую стоимость товара, доставку и налоги. Ранее eBay учитывала комиссию в стоимости доставки, но недавно прекратила это делать, что привело к подобным случаям на недорогих товарах.
Эта ситуация подчеркивает, что продавцы на eBay, особенно продающие недорогие товары, могут столкнуться с убытками из-за изменения структуры комиссий. И пока что никто как будто не планирует что-то менять.