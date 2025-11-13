Продажи цифровых фотоаппаратов в России достигли пятилетнего максимума

Опубликовано 13 ноября 2025, 08:001 мин.
Продажи цифровых фотоаппаратов в России достигли пятилетнего максимумаЛюбовь к ретро она такая
За январь–сентябрь 2025 года в России продано около 288 000 фотоаппаратов на сумму 4,6 млрд рублей, сообщает компания М.Видео. Это на 16% больше по количеству и на 9% больше в деньгах, чем годом ранее — лучший результат за последние пять лет.
Главным драйвером роста стали компактные камеры с несъёмным объективом, на которые приходится 85% продаж.
Популярность таких моделей обеспечили низкая цена, простота и интерес к созданию контента для соцсетей. В количественном выражении лидируют небрендированные устройства (60%), а также W&O (15%), Canon (9,1%), Sony (3,4%), Nikon и Fujifilm (по 3,1%).
В денежном выражении первое место занимает Fujifilm (40%), за ней следуют Sony (22%) и Nikon (10%).
По словам Жанны Илюхиной из М.Видео, рост продаж отражает возвращение интереса к отдельным камерам. Покупатели снова хотят качество и гибкость, которые не дают смартфоны.