Продажи цифровых фотоаппаратов в России достигли пятилетнего максимума

Главным драйвером роста стали компактные камеры с несъёмным объективом, на которые приходится 85% продаж.

Популярность таких моделей обеспечили низкая цена, простота и интерес к созданию контента для соцсетей. В количественном выражении лидируют небрендированные устройства (60%), а также W&O (15%), Canon (9,1%), Sony (3,4%), Nikon и Fujifilm (по 3,1%).

В денежном выражении первое место занимает Fujifilm (40%), за ней следуют Sony (22%) и Nikon (10%).

По словам Жанны Илюхиной из М.Видео, рост продаж отражает возвращение интереса к отдельным камерам. Покупатели снова хотят качество и гибкость, которые не дают смартфоны.