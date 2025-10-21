Наука и технологии
Продажи iPhone 17 превысили результаты прошлой модели на 14%

Рост спроса отмечен в США и Китае
Продажи нового поколения смартфонов Apple оказались выше, чем у прошлогодней модели. По данным Counterpoint Research, за первые десять дней после выхода продажи iPhone 17 в США и Китае выросли на 14% по сравнению с iPhone 16.
Особенно заметен интерес к базовой версии устройства. Исследователи связывают рост спроса с улучшенным экраном, увеличенным объёмом памяти и новым процессором A19. В Китае продажи стартовой модели оказались почти вдвое выше, чем у её предшественника, и сохраняют стабильные показатели в октябре.

Популярность наблюдается и у старшей версии iPhone 17 Pro Max, особенно на американском рынке. Многие пользователи, купившие свои предыдущие устройства во время пандемии, решили обновить технику именно сейчас. Флагман получил переработанный корпус, улучшенную систему охлаждения и усовершенствованные камеры.

Несмотря на замедление внедрения функций искусственного интеллекта, Apple остаётся зависимой от продаж iPhone, которые приносят около половины общей выручки компании.

