Продажи iPhone упали до рекордно низких показателей

Само собой потери в сфере продажи смартфонов не могли не отразиться на операционной и чистой прибыли: первое значение снизилось с 12,6 млрд до 11,5 млрд долларов, а второе с 11,5 млрд до 10 млрд долларов. В результате получилось, что уменьшилось значение дохода компании на одну акцию — до 2,18 долларов за одну бумагу, что составляет падение в размере 7%.

По всей видимости, Apple понимает, что смартфоны больше не являются гарантией успеха компании, в связи с чем технологический гигант ищет новые точки роста. К таковым относятся сервисы, аксессуары, домашняя и носимая электроника. И уже есть первые успехи: так, команда, отвечающая за сервисы в Apple, за год увеличила квартальную выручку с 10,17 млрд до 11,46 млрд долларов.