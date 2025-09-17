Продажи iPhone в Китае снизились перед запуском новой модели

Опубликовано 17 сентября 2025, 14:261 мин.
Продажи iPhone в Китае снизились перед запуском новой моделиСнижение коснулось и других производителей смартфонов
В преддверии запуска iPhone 17 продажи смартфонов Apple в Китае упали на 6% по сравнению с прошлым годом, что выше обычного снижения перед выходом нового флагмана. Xiaomi, Vivo и Honor также зафиксировали падение продаж в первые восемь недель третьего квартала, при этом общий рынок Китая сократился на 2% в июле и августе, несмотря на государственные субсидии для стимулирования потребления.
© Apple
Китай остаётся крупнейшим рынком смартфонов в мире и вторым по важности для Apple после США. В июньском квартале компания смогла прервать двухлетнее снижение продаж в регионе, чему помогли субсидии, а число покупателей на материковом Китае достигло рекордного уровня. Многие из новых пользователей впервые приобретают другие устройства Apple, такие как Mac, iPad или Watch, что создаёт потенциал для роста остального портфеля компании.
Тем не менее, Apple пока занимает лишь шестое место по доле рынка с 12%, уступая Xiaomi, Oppo и Huawei с 16% каждая, а лидирует Vivo с 19%.