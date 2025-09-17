Продажи iPhone в Китае снизились перед запуском новой модели

Китай остаётся крупнейшим рынком смартфонов в мире и вторым по важности для Apple после США. В июньском квартале компания смогла прервать двухлетнее снижение продаж в регионе, чему помогли субсидии, а число покупателей на материковом Китае достигло рекордного уровня. Многие из новых пользователей впервые приобретают другие устройства Apple, такие как Mac, iPad или Watch, что создаёт потенциал для роста остального портфеля компании.

Тем не менее, Apple пока занимает лишь шестое место по доле рынка с 12%, уступая Xiaomi, Oppo и Huawei с 16% каждая, а лидирует Vivo с 19%.