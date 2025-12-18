Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2025, 15:54
Продажи оборудования для производства чипов превысят $150 млрд к 2027 году

Рост рынка обеспечат спрос на ИИ и инвестиции Китая, Тайваня и Южной Кореи
Глобальные продажи оборудования для производства полупроводников продолжат расти как минимум до 2027 года. Согласно прогнозу ассоциации SEMI, объём рынка достигнет 156 миллиардов долларов.
В 2025 году ожидается продажа инструментов на 133 миллиарда долларов, что на 13,7% больше, чем годом ранее. В 2026 году показатель вырастет до 145 миллиардов, а в 2027-м — до 156 миллиардов долларов. Рост связан со спросом на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) и активными инвестициями Китая в собственную полупроводниковую отрасль.

Крупнейшей категорией остаётся оборудование для фабрик по обработке пластин (WFE). Его продажи, по оценкам, увеличатся до 115,7 миллиарда долларов в 2025 году. Ожидается рост инвестиций в производство DRAM и высокопроизводительной памяти HBM, а также в развитие мощностей в Китае. Расходы на оборудование для производства памяти 3D NAND могут вырасти на 45,4% в 2025 году.

Основными рынками сбыта останутся Китай, Тайвань и Южная Корея. В Китае инвестиции направлены на развитие производств, в том числе передовых. Тайвань наращивает мощности для выпуска чипов ИИ, а Южная Корея — для производства передовой памяти.