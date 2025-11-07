Наука и технологии
Опубликовано 07 ноября 2025, 09:00
1 мин.

Продажи проводных наушников в России выросли на 65% — мода на «нулевые» вернулась

По данным аналитиков МТС, спрос на проводные наушники в России стремительно растёт: в III квартале 2025 года их продажи увеличились на 65% по сравнению с предыдущим кварталом и на треть — с начала года.
Главные покупатели — молодёжь. На долю пользователей 18–24 лет пришлось 38% продаж, а на возрастную группу 25–30 лет — ещё 24%.

Эксперты отмечают, что молодое поколение выбирает проводные модели не только за надежность и стабильное подключение, но и как модный аксессуар в духе «нулевых».

Средняя цена устройства составила 644 рубля, а доля проводных моделей достигла 17% всех продаж наушников в сети МТС. Самыми популярными стали JBL T110, TFN MC520 и Apple EarPods (USB-C).

Лидеры по продажам — Philips, TFN, Apple, JBL и Xiaomi. Больше всего проводных наушников покупают в Москве, Петербурге и Краснодаре.

Источник:МТС
Автор:Булат Кармак
