Продажи TSMC выросли на 34% благодаря спросу на ИИ-чипы

TSMC, крупнейший производитель полупроводников, обслуживающий таких клиентов, как Apple и Nvidia, сообщила о месячных продажах в размере NT$ 276,1 миллиарда (8,5 миллиарда долларов США). В сочетании с октябрьскими данными общий рост продаж за два месяца составил 31,4%. Аналитики прогнозируют увеличение продаж на 36,3% в текущем квартале, а акции компании подорожали на 80% с начала года.

TSMC считается важным индикатором в сфере строительства дата-центров для искусственного интеллекта. С момента запуска ChatGPT в конце 2022 года, компания и другие поставщики аппаратного обеспечения для ИИ получили импульс благодаря значительным инвестициям в серверы и дата-центры со стороны крупных технологических компаний, таких как Microsoft и Amazon.

Тем не менее, несмотря на конкуренцию со стороны Samsung и Intel, которые испытывают трудности с привлечением клиентов, TSMC может воспользоваться ситуацией и получить преимущество в ценообразовании, считает аналитик Bloomberg Intelligence Чарльз Шум.