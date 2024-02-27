Продолжение работы интернета после атаки хуситов на кабели в Красном море объяснили

Но этого не произошло благодаря тому, что резервные линии взяли на себя функции основных сетевых магистралей AAE-1, Seacom, EIG, TGN. Сообщалось об атаке на четыре кабеля, однако фактически повреждёнными оказались три их них, потому что Seacom и TGN — одна линия.

Американское издание The Register со ссылкой на сервисы NetBlocks и Cloudflare сообщило, что повреждения кабелей на дне Красного моря не привели к значительным проблем с Сетью ни в одном из указанных регионов.

Также эту ситуацию объяснил редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. «В районе Красного моря пролегает 17 магистральных линий связи, из которых по факту были повреждены только три, а не четыре, как утверждается (Seacom и TGN – это по факту одна линия). Эти магистрали всегда имеют резервные аналоги либо являются частью кольца, часть которого обычно пролегает на суше. То есть разрыв перечисленных линий не привел к падению интернета, поскольку функцию повреждённых фрагментов на себя взяли резервные магистрали», — рассказал эксперт.