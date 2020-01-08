Продолжение сверхпопулярных "умных" часов Amazfit Bip разочаровало

Так, устройство получило точно такой же рефлективный дисплей, как и прошлое поколение, просто увеличив его разрешение до 176 x 176 пикселей. Также появились новые функции, отвечающие за спортивные режимы и управление музыкой. Еще из интересного можно отметить “прокачку” Bluetooth до версии 5.0. Как и прежнее поколение, главной фишкой устройства является его автономность — Amazfit Bip S способны прожить от одного заряда до 40 дней!