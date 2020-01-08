Наука и технологии
Вчера 23:40
Продолжение сверхпопулярных "умных" часов Amazfit Bip разочаровало
Лучше уж взять Amazfit GTS
В рамках выставки CES 2020 компания Amazfit анонсировала множество новых устройств. Помимо первых неубиваемых “умных” часов Amazfit T-Rex и “умной” беговой дорожки HomeStudio, компания также представила и продолжение сверхпопулярного Amazfit Bip — Amazfit Bip S. Но устройство, как это ни прискорбно, получилось не таким, как его хотели бы видеть фанаты.
Так, устройство получило точно такой же рефлективный дисплей, как и прошлое поколение, просто увеличив его разрешение до 176 x 176 пикселей. Также появились новые функции, отвечающие за спортивные режимы и управление музыкой. Еще из интересного можно отметить “прокачку” Bluetooth до версии 5.0. Как и прежнее поколение, главной фишкой устройства является его автономность — Amazfit Bip S способны прожить от одного заряда до 40 дней!
Новинка будет продаваться в нескольких цветах, в число которых войдут: Carbon Black, Red Orange, Warm Pink и White Rock. Цена, к слову, так и останется на адекватном уровне, равном 70 долларам. Старт продаж намечен уже на февраль текущего года.