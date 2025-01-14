Продолжилась утечка «мозгов» из Южной Кореи в Китай

Тем временем Южная Корея достигла высоких показателей в сфере экспорта. По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, объем экспорта в 2024 году составил $ 683,8 млрд, что на $ 0,2 млрд больше рекорда 2022 года. Основной вклад в этот успех внесли экспорт полупроводников, которые увеличились на 43,9%, достигнув $ 141,9 млрд.

Мировые игроки активно поддерживают свои национальные полупроводниковые отрасли. Япония усиливает поддержку компании Rapidus, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) расширяет присутствие в Японии. Китай также интенсивно развивает собственных производителей чипов, в то время как Южная Корея рискует отстать в этом процессе из-за недостаточной государственной поддержки.