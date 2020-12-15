Продуктовая сеть Магнит запустила собственный аналог Apple Pay

Magnit Pay разрабатывался в сотрудничестве с ВТБ банком, который владеет 17,3% ритейлера. После прохождения этапа регистрации у пользователя появится возможность выпустить цифровую карту, которая позволяет держать на ней до 60 тысяч рублей и тратить в месяц до 200 тысяч рублей. Помимо прочего пользователям будут доступны переводы на другие отечественные карты.

По словам представителя ритейлера, уже в следующем году Magnit Pay предоставит клиентам новые возможности, в числе которых оплата услуг ЖКХ, связи, штрафов, а также перевод средств между участниками программы лояльности “Магнит” по мобильному номеру.