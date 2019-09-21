Продуктовые магазины обязали отдавать нераспроданные продукты нуждающимся

Что интересно, магазины также будут обязаны отдавать и товары, потерявшие презентабельный вид, а также те продукты, у которых заканчивается срок годности. По словам издания Rzeczpospolita, в течение первых двух лет новый закон будет касаться только крупных магазинов, торговая площадь которых составляет более 400 кв м. После данного срока действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки. А те магазины, которые нарушат закон, будут оштрафованы за каждый выброшенный на помойку килограмм продуктов.

Напомним, что в июне нечто подобное разрешили и в Гамбурге — там жителям решили разрешить безнаказанно забирать еду из мусорных контейнеров. По словам экспертов, каждый год в Германии на помойку выкидывается около 11 млн тонн пригодной к употреблению пищи, но до последнего момента забирать ее из мусорок было нельзя, так как это считалось воровством.