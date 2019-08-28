Продукты без ГМО и добавок могут исчезнуть из российских магазинов из-за новых законов

Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

С 2020 года все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты. Но получить их невозможно из-за неготовности механизмов, в результате импортные продукты придется снимать с продажи для смены упаковки. Участники рынка жалуются, что такая ситуация грозит «миллиардными убытками» поставщикам и ритейлу.

О рисках вступления в силу закона «Об органической продукции» с 1 января 2020 года сказано в письме исполнительного директора Русбренда Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Русбренд объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.

Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения знака «органик» и ведения реестра производителей, до сих пор не приняты, что не позволяет начать выпуск продукции с 1 января.