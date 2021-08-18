Продюсер Far Cry 6 объявил об уходе из Ubisoft спустя 24 года работы в компании

Наука и технологии
Сегодня в 10:16
Продюсер Far Cry 6 объявил об уходе из Ubisoft спустя 24 года работы в компанииОн станет основателем своей компании
В сети появилось неожиданная новость об уходе “ветерана Ubisoft” из компании. Речь о продюсере Far Cry 6 Эмиле Ляне (Emile Liang), проработавшем 24 года.
Отметим, что уход Ляна не связан с каким-либо скандалом, а является добровольным решением. В своем публичном обращении он поблагодарил своих коллег и друзей, отметив, что ему все еще по душе игровая индустрия. Так, по его словам, уходит он для того, чтобы основать собственную компанию.
Напомним, что проработал Лян в Ubisoft 24 года, приложив руку к таким хитам компании, как Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Prince of Persia: The Two Thrones, Splinter Cell: Conviction, Assassin's Creed 3 и Assassin's Creed Unity. В последние года он уделял время играм серии Far Cry.