Продюсер Far Cry 6 объявил об уходе из Ubisoft спустя 24 года работы в компании

Отметим, что уход Ляна не связан с каким-либо скандалом, а является добровольным решением. В своем публичном обращении он поблагодарил своих коллег и друзей, отметив, что ему все еще по душе игровая индустрия. Так, по его словам, уходит он для того, чтобы основать собственную компанию.

Напомним, что проработал Лян в Ubisoft 24 года, приложив руку к таким хитам компании, как Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Prince of Persia: The Two Thrones, Splinter Cell: Conviction, Assassin's Creed 3 и Assassin's Creed Unity. В последние года он уделял время играм серии Far Cry.