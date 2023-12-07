Проект «личного» города миллиардера столкнулся с яростной реакцией местных жителей

Проект «личного» города миллиардера столкнулся с яростной реакцией местных жителейДеньги решают все проблемы?
Грандиозное видение «Калифорнии навсегда», проекта утопического города, поддерживаемого миллиардером, оказалось на грани, поскольку местные жители восстали против спорного проекта реконструкции района Бэй в США. Городские собрания, превратившиеся в поле битвы, сопровождаемые криками «Позор!» и обвинениями, показывают, что общество решительно отвергает план миллиардера.
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Местный журналист Джоуи Хорта описывает атмосферу как «напряженную», передавая настроение жителей округа, которые категорически против того, чтобы этот амбициозный город-новодел находился у них на «заднем дворе». Генеральный директор компании, бывший трейдер Goldman Sachs Ян Срамек, столкнулся со шквалом враждебности, когда один из жителей бросил вызов: «Как вы ожидаете, что кто-то поверит в то, что вы говорите?».
В условиях продолжающихся протестов и надвигающейся инициативы по голосованию очевидно, что «Калифорнии навсегда» предстоит нелегкая борьба. Ошибки в связях с общественностью, в том числе судебный иск против местных фермеров, рисуют ужасающую картину для проекта, претендующего на улучшение жизни общества.