Проект «личного» города миллиардера столкнулся с яростной реакцией местных жителей

Местный журналист Джоуи Хорта описывает атмосферу как «напряженную», передавая настроение жителей округа, которые категорически против того, чтобы этот амбициозный город-новодел находился у них на «заднем дворе». Генеральный директор компании, бывший трейдер Goldman Sachs Ян Срамек, столкнулся со шквалом враждебности, когда один из жителей бросил вызов: «Как вы ожидаете, что кто-то поверит в то, что вы говорите?».

В условиях продолжающихся протестов и надвигающейся инициативы по голосованию очевидно, что «Калифорнии навсегда» предстоит нелегкая борьба. Ошибки в связях с общественностью, в том числе судебный иск против местных фермеров, рисуют ужасающую картину для проекта, претендующего на улучшение жизни общества.