Проект «Почты России» по доставке грузов беспилотниками поставили на паузу

Проект «Почты России» по доставке грузов беспилотниками поставили на паузуПричины пока не названы
«Почта России» приостановила работу над проектом доставки грузов на беспилотных вертолётах
По федеральной программе по доставке грузов без пилотов, «Почта России» планировала запустить около 7 регулярных маршрутов в Ямале и 21 в Чукотке до конца текущего года. Они даже провели тестовые поставки грузов с помощью беспилотных авиасистем от «Вертолётов России» весной 2023 года. Однако до сих пор ни один из этих маршрутов не начал функционировать, и с марта не проводилось новых испытаний.
Считается, что «Почта России» приостановила проект после того, как новый генеральный директор Михаил Волков сосредоточил внимание на проектах, которые могут приносить прибыль в ближайшем будущем. Рынок беспилотных грузовых перевозок только начинает развиваться в России, особенно в отдалённых регионах, что делает его малоприбыльным на данный момент.
Хотя уже существует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), занимающаяся федеральным проектом по беспилотным авиасистемам, в смежных областях этой отрасли по-прежнему есть место для деятельности, и «Почта России» могла занять свою долю на этом растущем рынке, если бы активно работала в этом направлении.