Проект «Почты России» по доставке грузов беспилотниками поставили на паузу

По федеральной программе по доставке грузов без пилотов, «Почта России» планировала запустить около 7 регулярных маршрутов в Ямале и 21 в Чукотке до конца текущего года. Они даже провели тестовые поставки грузов с помощью беспилотных авиасистем от «Вертолётов России» весной 2023 года. Однако до сих пор ни один из этих маршрутов не начал функционировать, и с марта не проводилось новых испытаний.

Считается, что «Почта России» приостановила проект после того, как новый генеральный директор Михаил Волков сосредоточил внимание на проектах, которые могут приносить прибыль в ближайшем будущем. Рынок беспилотных грузовых перевозок только начинает развиваться в России, особенно в отдалённых регионах, что делает его малоприбыльным на данный момент.

Хотя уже существует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), занимающаяся федеральным проектом по беспилотным авиасистемам, в смежных областях этой отрасли по-прежнему есть место для деятельности, и «Почта России» могла занять свою долю на этом растущем рынке, если бы активно работала в этом направлении.