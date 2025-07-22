Проект Stargate от OpenAI и SoftBank начнётся с малого дата-центра

По информации Wall Street Journal, первая площадка может появиться в штате Огайо. Хотя изначально проект оценивался в 500 миллиардов долларов и предполагал создание более 100 тысяч рабочих мест, участники столкнулись с разногласиями по ряду ключевых вопросов, включая выбор места для размещения объектов.

SoftBank и OpenAI, которые возглавляют совместное предприятие, пока не пришли к окончательному соглашению по всем условиям. Тем не менее, компании сообщили, что активно ведут оценку потенциальных площадок и продвигают инициативы в нескольких штатах одновременно.

Ранее также сообщалось, что один из дата-центров уже начал строиться в Техасе. В целом, на начальном этапе в проект было вложено около 100 миллиардов долларов, остальная часть инвестиций распределится на ближайшие четыре года.