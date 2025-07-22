Наука и технологии
Опубликовано 22 июля 2025, 22:30
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Проект Stargate от OpenAI и SoftBank начнётся с малого дата-центра

Запуск первой площадки намечен на конец года в США
Масштабный проект Stargate, инициированный OpenAI совместно с SoftBank и Oracle, изначально задумывался как ключевой элемент ускоренного развития искусственного интеллекта в США. Однако на текущем этапе участники решили начать с более скромной цели — построить небольшой дата-центр к концу текущего года.
Проект Stargate от OpenAI и SoftBank начнётся с малого дата-центра

© Ferra.ru

По информации Wall Street Journal, первая площадка может появиться в штате Огайо. Хотя изначально проект оценивался в 500 миллиардов долларов и предполагал создание более 100 тысяч рабочих мест, участники столкнулись с разногласиями по ряду ключевых вопросов, включая выбор места для размещения объектов.

SoftBank и OpenAI, которые возглавляют совместное предприятие, пока не пришли к окончательному соглашению по всем условиям. Тем не менее, компании сообщили, что активно ведут оценку потенциальных площадок и продвигают инициативы в нескольких штатах одновременно.

Ранее также сообщалось, что один из дата-центров уже начал строиться в Техасе. В целом, на начальном этапе в проект было вложено около 100 миллиардов долларов, остальная часть инвестиций распределится на ближайшие четыре года.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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