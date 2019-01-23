Проездной маникюр. Карту «Тройка» встроили москвичке в ноготь

В официальном канале Instagram салона красоты Nail Sunny поделились интересным роликом — девушке сделали необычный «технологичный» маникюр с чипом от карты «Тройка».

В ролике показывается, как чип из карты «Тройка» для оплаты проезда в московском транспорте встраивают в ноготь. Для этого маникюршице сначала пришлось извлечь из транспортной карты рабочий чип. Потом его закрепили на ногте с помощью лака. Всю процедуру удалось проделать, сохранив работоспособность чипа.

К сожалению, любой маникюр вещь недолговечная и надолго такой «карты» не хватит и придётся либо проделывать процедуру заново, либо придумывать что-то ещё. Кроме того, пополнить карту на ногте через терминал не получится, придётся использовать онлайн-пополнение.