Профессиональные художники креативнее ИИ, показало исследование

В исследовании приняли участие 15 профессиональных художников с опытом более пяти лет и 15 человек без художественного образования. Им предложили написать текстовые запросы (промты) из 15 слов для генерации изображений в нейросети DALL-E 3. Для сравнения аналогичные запросы были созданы с помощью ChatGPT.

Оценкой креативности изображений занимались 299 участников. Работы, сгенерированные по промтам профессиональных художников, получили самые высокие оценки. На втором месте оказались изображения, созданные на основе запросов нейросети ChatGPT, а работы новичков заняли последнее место.

Ученые обнаружили, что профессиональные художники и ChatGPT использовали более сложные и длинные описания, что способствовало созданию более оригинальных изображений. Кроме того, в промтах художников чаще встречались неожиданные сочетания слов. Например, один из художников предложил описание: «Безумец, запертый в смирительной рубашке из туалетной бумаги», тогда как новичок написал: «Лягушка использует лист как зонт».

По мнению ведущего исследователя Пола Сели из Университета Дьюка, вопрос о том, можно ли считать ИИ по-настоящему творческим, остается открытым. Нейросети могут создавать впечатляющие изображения, но пока они не обладают эмоциональным опытом и осмысленным намерением, как человек.