Профессор космического права: на Луне не может быть ничьей собственности

Ситуацию прояснил профессор космического права Нортумбрийского университета Кристофер Ньюман из Великобритании. Он подчеркнул, что ни одна страна, тем более частные лица, не могут ни при каких обстоятельствах претендовать на недвижимость или собственность в любой другой форме на Луне.

Это регулируется Законом о космосе, или Outer Space Treaty (OST). Принят документ был в 1967 году, чтобы упорядочить и ввести в мирное русло космическую гонку сверхдержав — США и СССР, потому что не было понятно, какая из сторон одержит победу. И чтобы никто не претендовал на Луну, закон и был принят.

Ни одна из сторон не может оспорить эти положения и закрепить претензии на своё первенство и намерения иметь на Луне собственность или как-либо ещё претендовать на ресурсы или территории.

«Таким образом, это было в значительной степени направлено на то, чтобы остановить этих две великие сверхдержавы [США и Россию] от соперничества в космическом пространстве и убедиться, что никто не имеет превосходства», — объяснил юрист.