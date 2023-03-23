Прогноз погоды на российском телеканале начал вести искусственный интеллект

Ставропольский краевой телеканал использовал три нейронные сети для её создания, в том числе для написания сценария и генерации графики на основе прогнозов Ставропольского центра метеорологии.

Сгенерированная компьютером ведущая по имени Снежана Туманова появляется на экране, чтобы рассказать прогноз погоды, без участия человека.

По словам представителей телеканала, новая технология является достаточно амбициозной и призвана со временем заменить человека. Но в то же время они не намерены отказываться и от классической версии прогноза с человеком-ведущим.

Отметим, что данный шаг вызвал как интерес, так и беспокойство: одни сомневаются в этичности замены человеческих ведущих на ИИ, другие считают, что это может привести к более точным и эффективным прогнозам.