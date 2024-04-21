Прогноз TSMC на перспективы отрасли снизил акции полупроводниковых вендоров

TSMC как определяющий рыночные настроения флагман понизила прогноз роста мировой индустрии логических полупроводников в 2024 году до 10%. В связи с этим акции, связанные с чипами, упали в пятницу в Токио, Сеуле и на других азиатских рынках.

На это повлияла и цена на акции самой TSMC: акции вендора упали на 5% в США и на 7% на Тайване в пятницу, что сразу отразилось на других отраслевых акциях. На депрессивность прогнозов повлиял и Филадельфийский индекс полупроводников (SOX) в США, достигший примерно двухмесячного минимума в четверг и стабильно снижавшийся.

«Акции, связанные с чипами, оказались в центре внимания из-за генеративного искусственного интеллекта, поэтому даже небольшое беспокойство по поводу их перспектив спровоцировало масштабную распродажу», — рассказал старший финансовый аналитик IwaiCosmo Securities Казуёси Сайто.