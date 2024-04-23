Прогнозы не сбылись: россиян не начали увольнять после внедрения ИИ в работу

Эксперт Евгений Кузнецов отмечает, что хотя технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, распространяются быстро, это не приводит к массовому сокращению рабочих мест. Он указывает на низкую безработицу и создание новых рабочих мест в экономике. Однако в некоторых отраслях наблюдается тенденция к автоматизации и роботизации.

Кузнецов говорит, что автоматизация больше затрагивает отрасли с рутинной работой, такие как юридическая и бухгалтерская сферы. В этих областях многие функции стали излишними из-за роботизации процессов. Он также отмечает, что часть задач в консалтинге может быть автоматизирована, но не всё.

Согласно опросу Superjob, каждый второй россиянин не уверен в качестве работ, выполняемых с использованием нейросетей. Некоторые считают, что такая работа более качественная, в то время как для других искусственный интеллект означает плохое качество.