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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 21:02
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Прогнозы не сбылись: россиян не начали увольнять после внедрения ИИ в работу

Хотя в отдельных областях наблюдается тенденция на автоматизацию рабочих процессов
Эксперт рассказал, насколько оправдались опасения о замене работников нейросетями
Прогнозы не сбылись: россиян не начали увольнять после внедрения ИИ в работу
© ferra.ru

Эксперт Евгений Кузнецов отмечает, что хотя технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, распространяются быстро, это не приводит к массовому сокращению рабочих мест. Он указывает на низкую безработицу и создание новых рабочих мест в экономике. Однако в некоторых отраслях наблюдается тенденция к автоматизации и роботизации.

Кузнецов говорит, что автоматизация больше затрагивает отрасли с рутинной работой, такие как юридическая и бухгалтерская сферы. В этих областях многие функции стали излишними из-за роботизации процессов. Он также отмечает, что часть задач в консалтинге может быть автоматизирована, но не всё.

Согласно опросу Superjob, каждый второй россиянин не уверен в качестве работ, выполняемых с использованием нейросетей. Некоторые считают, что такая работа более качественная, в то время как для других искусственный интеллект означает плохое качество.