Прогнозы погоды станут намного точнее: для этого на орбиту запустили новый спутник

Наука и технологии
Вчера в 23:57
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Прогнозы погоды станут намного точнее: для этого на орбиту запустили новый спутникNASA запустило новый метеоспутник
NASA запустило новый метеоспутник GOES-T для прогнозирования изменений погоды в режиме реального времени. Это третий спутник агентства для контроля погоды.
Как отмечается, четвёртый спутник планируется запустить в 2024 году. Аппараты GOES-T предназначены также для мониторинга геомагнитных бурь и отслеживания изменений окружающей среды на Земле и в космосе. Третий спутник запустили с мыса Канаверал в штате Флорида.
Этот аппарат будет вести круглосуточное наблюдение за прибрежным туманом, лесными пожарами и молниями. Сообщается, что первые снимки со спутников GOES-T появятся в 2023 году после серии испытаний.
Источник: Daily Mail