Прогнозы погоды станут намного точнее: для этого на орбиту запустили новый спутник

Как отмечается, четвёртый спутник планируется запустить в 2024 году. Аппараты GOES-T предназначены также для мониторинга геомагнитных бурь и отслеживания изменений окружающей среды на Земле и в космосе. Третий спутник запустили с мыса Канаверал в штате Флорида.

Этот аппарат будет вести круглосуточное наблюдение за прибрежным туманом, лесными пожарами и молниями. Сообщается, что первые снимки со спутников GOES-T появятся в 2023 году после серии испытаний.