Программа нарисовала структуру молекул в стиле известного художника

Программа создает уникальное «мондриановское» изображение любой молекулы, объединяя законы химии, описывающие ее трехмерную структуру, с художественным стилем одного из влиятельнейших художников. Этот проект не только помогает ученым быстро оценивать и демонстрировать молекулярную симметрию, но и служит вдохновением для художников, стимулируя интеграцию научных идей в их творчество.

Научный руководитель проекта, профессор органической химии Матиас О Сенге из Тринити и Института передовых исследований Технического университета Мюнхена, поделился, что работа над проектом велась несколько лет, изначально в учебных исследованиях, чтобы представить структуру молекулы в виде художественного произведения в стиле Мондриана.

По его словам, этим «картины» уникальны для каждой молекулы и показывают симметрию, закодированную в трехмерных данных, в виде блоков цвета.