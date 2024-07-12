Наука и технологии
Опубликовано 12 июля 2024, 21:51
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Программа нарисовала структуру молекул в стиле известного художника

Пита Мондриана
Ученые из Тринити Колледж Дублин разработали компьютерную программу, которая создает «картину» структуры молекул в стиле известного голландского художника Пита Мондриана. Этот стиль, характеризующийся блоками основных цветов, разделенными линиями разной толщины на белом фоне, стал основой для новаторских исследований в области химии и математики.
Программа нарисовала структуру молекул в стиле известного художника

© Ferra.ru

Программа создает уникальное «мондриановское» изображение любой молекулы, объединяя законы химии, описывающие ее трехмерную структуру, с художественным стилем одного из влиятельнейших художников. Этот проект не только помогает ученым быстро оценивать и демонстрировать молекулярную симметрию, но и служит вдохновением для художников, стимулируя интеграцию научных идей в их творчество.

Научный руководитель проекта, профессор органической химии Матиас О Сенге из Тринити и Института передовых исследований Технического университета Мюнхена, поделился, что работа над проектом велась несколько лет, изначально в учебных исследованиях, чтобы представить структуру молекулы в виде художественного произведения в стиле Мондриана.

По его словам, этим «картины» уникальны для каждой молекулы и показывают симметрию, закодированную в трехмерных данных, в виде блоков цвета.

Программа нарисовала структуру молекул в стиле известного художника
© Angewandte Chemie
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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