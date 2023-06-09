Программа подготовки космонавтов для российской орбитальной станции будет готова к 2025 году

К 2025 году будет создана программа подготовки космонавтов для будущей Российской орбитальной станции (РОС). Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина работает над разработкой этой программы, которая будет включать около 12-15 видов подготовки. Она основывается на опыте подготовки космонавтов для Международной космической станции (МКС), но учитывает отличия РОС по характеристикам орбиты, высоте полёта и составу модулей. В процессе обучения будут использоваться видеоуроки и 3D-модели будущих космических кораблей. Также планируется активное применение аддитивных технологий, робототехнических систем и контроля среды обитания. Подготовка к проведению научно-прикладных исследований на РОС также будет изменена.

Российская орбитальная станция находится в стадии эскизного проектирования, которое будет завершено в этом году. Запуск первого модуля планируется на конец 2027 года, а остальных модулей — в период с 2028 по 2030 годы. Стоимость создания РОС уже известна, и работа по её реализации продолжается.