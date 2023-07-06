Программа российских ученых позволит оценить стоимость опреснения воды

Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из Миланского технического университета разработали программу, позволяющую быстро и точно оценить экономическую эффективность любой технологии получения питьевой воды с использованием ядерного топлива. Работа ученых опубликована в журнале Desalination.

Самым распространённым источником энергии для опреснительных установок сейчас является органическое топливо - в основном нефть. Однако его сжигание в больших количествах ведет к ухудшению экологии. Экологичной альтернативой является использование атомной энергии, однако среди инвесторов существуют сомнения в рентабельности такого способа.

Разработанная учеными программа учитывает более 200 факторов: различные характеристики воды, окружающей среды, параметры опреснительной установки и самого ядерного реактора. По словам одного из ее разработчиков, старшего преподавателя Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики СПбПУ Садеги Хашаяра, в программу «вшито» много формул и алгоритмов, с помощью которых можно за 10 секунд получить заветную цифру - стоимость кубометра пресной воды.

Программа может быть использована для расчетов ядерного опреснения с одним из самых распространённых реакторов в мире — ВВЭР-1000.

По расчетам, для Саудовской Аравии стоимость опреснения составит 0,5159 $/м³, для ОАЭ — 0,4276 $/м³, в Египете — 1,4402 $/м³, в Марокко — 0,5232 $/м³. По словам другого соавтора публикации, Екатерины Соколовой, эти цифры вполне сопоставимы с ценами на водопроводную воду.