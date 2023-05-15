Программист из IBM, 15 лет сидящий на больничном, потребовал повышения зарплаты через суд

В качестве аргумента мужчина привёл рост инфляции, который отразился на его покупательской способности. Согласно деталям дела, Клиффорд с 2008 года находится на больничном по страховому случаю. Он продолжает оставаться в штате IBM, хоть и избегает своих непосредственных трудовых обязанностей.

В заявлении в суде Ян Клиффорд указал, что рост инфляции снизил его покупательскую способность и реальный доход. Клиффорд получает от IBM $67 254/год, что составляет 75% от полной заработной платы.

Важно отметить, что средняя зарплата сотрудника на полном рабочем дне в Великобритании составляет $41 000/год. Медианная зарплата для всех работников составляет около $34 500/год.