Программист пришел на собственную свадьбу в шлеме Apple Vision Pro

10 февраля Джейкоб Райт, облачившись в свадебный костюм, дополнил свой образ шлемом Apple Vision Pro стоимостью $3500.

Не волнуйтесь, он не надел его на церемонию. Но, как сообщает SFGate, жених не устоял перед соблазном покрасоваться в футуристичном шлеме во время фотосессии и танцев на афтепати.

В интервью Futurism Райт признался, что увлекается новыми технологиями и купил Vision Pro сразу после релиза. Шлем всегда был с ним, в рюкзаке, поэтому, когда настало время фотографироваться, он просто за ним сбегал.

На фото, опубликованном в X, жених, увлеченно щурясь, разглядывает что-то видимое только ему, а его невеста, Камбри Райт, с недоумением смотрит на него. Стоит ли говорить, что фото жениха в шлеме стало вирусным?

P.S. Невеста, к слову, отнеслась к выходке жениха с юмором.