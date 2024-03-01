Программист пришел на собственную свадьбу в шлеме Apple Vision Pro

Программист пришел на собственную свадьбу в шлеме Apple Vision ProСтранно, но необычно
10 февраля Джейкоб Райт, облачившись в свадебный костюм, дополнил свой образ шлемом Apple Vision Pro стоимостью $3500.
Не волнуйтесь, он не надел его на церемонию. Но, как сообщает SFGate, жених не устоял перед соблазном покрасоваться в футуристичном шлеме во время фотосессии и танцев на афтепати.
В интервью Futurism Райт признался, что увлекается новыми технологиями и купил Vision Pro сразу после релиза. Шлем всегда был с ним, в рюкзаке, поэтому, когда настало время фотографироваться, он просто за ним сбегал.
На фото, опубликованном в X, жених, увлеченно щурясь, разглядывает что-то видимое только ему, а его невеста, Камбри Райт, с недоумением смотрит на него. Стоит ли говорить, что фото жениха в шлеме стало вирусным?
P.S. Невеста, к слову, отнеслась к выходке жениха с юмором.