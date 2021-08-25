Программист создал максимально захламлённый рекламой сайт-пародию

Сайт, разработанный Ли, называется «Мой опыт в интернете сегодня». Это пародия на посещение многих сайтов, которая начинается с перехода из поисковой системы Google на ресурс. Пользователя встречает надпись «Я кое-что искал», а единственная ссылка ниже гласит «И мне кое-что выдало». А после перехода на сайт одно за другим следуют внезапные всплывающие окна для обращения в поддержку, просьба о подписке и оплате контента или об отключении блокировщика рекламы. При этом, если отключить все всплывающие окна, прочитать нужный текст всё равно затруднительно — непосредственно в текстах продолжает оставаться много рекламы.

Как отмечает источник, в будущем, возможно, Ли добавит на свой пародийный ресурс ещё и плеер с автовоспроизведением и окно с капчей, чтобы сделать пользовательский опыт своего ресурса совсем ужасным и смешным.