Программист столкнулся с постоянным отключением монитора после покупки стула в IKEA

По словам Хэкера, он купил офисный стул «Маркус» производства IKEA с тканевой обшивкой сиденья и газовой подвеской. После этого у айтишника начал регулярно отключаться монитор, выдавая на несколько секунд чёрный экран.

Сначала специалист не догадывался о связи монитора и кресла, постоянно перепроверяя подключение кабелей. В течение двух недель он сталкивался с отключением монитора и в какой-то момент заметил, что когда отъезжает или подъезжает на кресле к столу, монитор гаснет. Тогда он догадался, что виной всему электростатический разряд, создаваемый креслом и влияющий на работу монитора. Кроме того, он обнаружил, что с подобным явлением сталкивается немало людей, о чём пишут на форумах.

«Оказывается, тканевый чехол сиденья и газовая подвеска создают такой сильный электростатический разряд, что у меня ненадолго отключается экран. Решение? Пока не знаю, но кажется, что изоляция стула медной фольгой и подключение монитора к розетке с заземлением может помочь», — рассказал Хэкер.