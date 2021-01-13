Программист забыл пароль от хранилища биткоинов на 242 млн долларов

Что интересно, криптовалюта в таком количестве программисту досталась не в результате работы или же майнинга. Согласно обнародованным изданием New York Times данным, он получил их в качестве подарка в далеком 2011 году, когда биткоин еще не был столь известным - ему было три года. В те времена курс этой перспективной криптовалюты варьировался от 1 доллара до 32. Такой подарок Стефан Томас получил от одного из пользователей, которому понравился его ролик про биткоин, опубликованный на YouTube.

Идея поместить закрытые ключи к криптохранилищу на защищенную флешку IronKey возникла у программиста несколько лет назад. После завершения запланированного он записал пароль от хранилища листке бумаги, который и был потерян. Стефан Томас совершил уже 8 попыток ввода пароля из десяти. Сейчас же он решил оставить эти две попытки до тех времен, когда криптографы изобретут новый метод взлома сложных паролей.