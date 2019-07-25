Программист заложил в программу Siemens "намеренные ошибки" и может сесть за это на 10 лет

Тинли работал над автоматизацией таблиц, использующихся в Siemens для заказа нового оборудования. На протяжении двух лет, с 2014 по 2016 года, время от времени “логическая бомба”, созданная горе-программистом, включалась и нарушала ход работы таблиц, в связи с чем компания была вынуждена обращаться к нанятому прежде разработчику для решения проблемы. Дэвид Тинли “чинил” поломку, просто сдвигая свой вредоносный код в будущее. Компания раскрыла мошенническую схему только когда Тинли дал доступ к своему софту другим специалистам в связи с выходом в отпуск. Компания обратилась в суд и теперь ее бывшему работнику грозит до 10 лет тюрьмы или 250 тыс долларов штрафа.