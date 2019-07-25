Тинли работал над автоматизацией таблиц, использующихся в Siemens для заказа нового оборудования. На протяжении двух лет, с 2014 по 2016 года, время от времени “логическая бомба”, созданная горе-программистом, включалась и нарушала ход работы таблиц, в связи с чем компания была вынуждена обращаться к нанятому прежде разработчику для решения проблемы. Дэвид Тинли “чинил” поломку, просто сдвигая свой вредоносный код в будущее. Компания раскрыла мошенническую схему только когда Тинли дал доступ к своему софту другим специалистам в связи с выходом в отпуск. Компания обратилась в суд и теперь ее бывшему работнику грозит до 10 лет тюрьмы или 250 тыс долларов штрафа.
Наука и технологии
Сегодня 13:42
Программист заложил в программу Siemens "намеренные ошибки" и может сесть за это на 10 лет
Забавно то, как он прокололся
Американский программист Дэвид Тинли занимался разработкой софта для одного подразделения компании Siemens. Так как Тинли хотел иметь постоянные заказы от компании, программист встроил в одну из своих разработок “логическую бомбу” (так называют программы, запускающиеся при конкретных условиях, например, в конкретное время — *прим. редакции*) и как только она срабатывала, рабочая таблица компании ломалась. Для починки Siemens снова нанимала Дэвида.
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