Программисты разработали сервис для создания искусственного голоса на основе своего
Новая функция стала частью уже существующего сервиса Polly, который до последнего мог синтезировать речь разными голосами лишь из собственной библиотеки. Сейчас же в качестве основы для создания синтезатора может быть использована речь абсолютно любого человека. Доступен сервис в двух вариантах: в качестве набора навыков для голосового помощника Alexa и в виде отдельного API, благодаря которому клиенты смогут получать файл с аудиозаписью, который можно использовать совершенно любым образом.
Важно понимать, что в любом случае, данный сервис с новой функцией будет доступен лишь компаниям, которые намерены использовать голоса известных представителей бренда в своих рекламных кампаниях. Стоимость и какая-либо подробная информация о том, как сервис работает, в сети пока не опубликована.