Программу для проверки подлинности товаров начнут устанавливать на смартфоны принудительно

Правительство включило приложение «Честный знак» в список программ, которые будут предустановлены на гаджеты в 2023–2024 годах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Это решение принято для удобства пользователей.

«Честный знак» — это система цифровой маркировки товаров, которая позволяет отличить подделку от оригинала. Она также предоставляет информацию о производителе, сроках годности, месте производства и продажи товара. Сведения о каждом использовании этой системы записываются в государственной базе данных. Её цель — борьба с подделками и некачественными товарами. Для проверки товаров можно использовать приложение «Честный знак», которое уже скачали более 11 миллионов раз.

С 1 сентября в России началась обязательная маркировка медицинских изделий, детской воды, безалкогольных напитков и соков, БАДов, антисептиков и кресел-колясок. С 1 декабря маркировка станет обязательной для безалкогольных напитков в полимерной или стеклянной упаковке, исключая соки, нектары, растительное молоко и компоты. С 1 марта 2024 года маркировка распространится на безалкогольные напитки в алюминиевых банках, а с 1 июня 2024 года — на соки, нектары, растительное молоко и компоты.

Закон о предустановке отечественного программного обеспечения на устройства, продаваемые в России, действует с апреля 2021 года. Он обязывает предустанавливать программы, такие как VK, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Мой Офис», «Госуслуги» и другие, на смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. Установка отечественных операционных систем не является обязательной.