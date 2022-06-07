Прогресс, говорите? Треть человечества до сих пор не пользуется интернетом

По информации, в мире наблюдается резкий и очевидный «цифровой разрыв» между бедными и богатыми странами, мужчинами и женщинами, молодёжью и людьми старшего возраста, городом и деревней в обеспечении и пользовании интернетом. В свою очередь, это влияет на состояние экономического развития и усугубляет неравенство в мире.

Так, 5% людей в мире физически не имеют доступа к к широкополосному мобильному сигналу. Казалось бы цифра небольшая, но на фоне этого в зонах, где доступ к интернету есть, целых 32% населения Земли не пользуются Сетью. Поэтому «пребывают офлайн из-за запретительно высоких тарифов на услуги связи, отсутствия доступа к электронным устройствам или же вследствие недостаточной осведомлённости, нехватки навыков или способности находить полезный контент».