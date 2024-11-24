«Прогресс МС-29» с научным оборудованием и новогодними подарками пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-29» успешно пристыковался к модулю «Поиск» на российском сегменте МКС. Он привёз космонавтам 1,1 тонны сухих грузов, почти 700 килограммов топлива и 43 килограмма азота, чтобы поддерживать атмосферу на станции. Полёт занял 50 часов, за которые корабль сделал 34 витка вокруг Земли, сообщили в «Роскосмосе».

Среди доставленных грузов оказалась научная аппаратура для проведения экспериментов: изучения работы желудочно-кишечного тракта, исследования нейтронов и кристаллов, а также 3D-печати в космосе. Космонавты получили и новогодние подарки, которые станут приятным сюрпризом в условиях работы на орбите. В агентстве отметили, что такие доставки поддерживают не только исследования, но и моральный дух экипажа.

Корабль стартовал с Байконура 21 ноября. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американцы Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. Обеспечение станции необходимыми ресурсами остаётся важной задачей для поддержания комфорта и безопасности экипажа.