«Прогресс? Нет, не слышали»: в метро Сан-Франциско до сих пор используются дискеты

Стоит отметить, что формат подобных дискет был впервые представлен в 1976 году, а уже к концу 1980-х годов был заменён на более современные аналоги. Но если верить словам начальника агентства Джеффри Тамлина, использование устаревшей технологии является обычным явлением в ключевых объектах инфраструктуры.

Всё дело в том, что предприятиям трудно заменить старое оборудование — нововведение может привести к сбоям в работе и кибератакам, что продемонстрировал сбой в работе авиакомпании Southwest Airlines в конце 2022 года.

В то же время эксперты практически в один голос уверяют, что для организаций и правительств крайне важно инвестировать в модернизацию своих технологических систем. Это поможет им обеспечить качественный уровень безопасности и надежности.