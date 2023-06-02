Произошла большая утечка данных школьников

База данных PostgreSQL с информацией о зарегистрированных пользователях предположительно государственной образовательной платформы «Российская электронная школа» была опубликована в открытом доступе. В этой базе содержится 9,148,983 записи с ФИО, адресами электронной почты, телефонами, именами пользователей и другой информацией.

Константин Семенчук, менеджер по продукту системы управления базами данных Jatoba компании «Газинформсервис», прокомментировал ситуацию:

«Очень важно правильно настроить безопасность баз данных и регулярно проверять их на уязвимости. Вот несколько основных мер, которые обеспечат безопасную работу баз данных:

Ограничение доступа к базе данных только для разрешённых IP-адресов и пользователей.

Использование надёжных методов аутентификации, таких как md5 и ldaps.

Установка строгих правил для паролей (использование разных регистров, цифр и спецсимволов).

Защита от подозрительных SQL-запросов, таких как SQL-инъекций.

Регулярное обновление базы данных для исправления уязвимостей.

Также, можно использовать дополнительные средства защиты, например, в базе данных Jatoba»».Соблюдение этих мер позволит гарантировать безопасность баз данных и предотвратить несанкционированный доступ к личным данным пользователей.